Odbor s številnimi dopolnili k predlogom prostorske in gradbene zakonodaje

Ljubljana, 4. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes po večurni obravnavi potrdil predloge treh novih zakonov s področja gradnje in urejanja prostora, ki bodo tako šli v drugo branje na seji DZ. Sprejel je dopolnila k veliki večini členov, in sicer na podlagi številnih, tudi vsebinskih opozoril zakonodajno-pravne službe DZ.