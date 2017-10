ZN: Cilj nasilja nad pripadniki manjšine Rohingya je njihov izgon iz Mjanmara

Ženeva, 11. oktobra - Nasilje nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingya je bilo sistematično, organizirano in koordinirano, njegov cilj pa izgon iz Mjanmara, so danes objavili preiskovalci Združenih narodov, ki so opravili več pogovorov z ljudmi, ki so po 25. avgustu zbežali iz Mjanmara v sosednji Bangladeš, poročajo tuje tiskovne agencije.