Katalonski voditelj vztraja pri neodvisnosti, a bi prej dal priložnost dialogu z Madridom

pripravila Sara Kovač

Barcelona, 10. oktobra - Katalonski voditelj Carles Puigdemont je prepričan, da so ljudje na referendumu izrazili voljo, da Katalonija postane neodvisna država in to namerava tudi izpolniti. A v težko pričakovanem nagovoru v katalonskem parlamentu je kljub temu predlagal odložitev razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi lahko rešitev iskali v dialogu z Madridom.