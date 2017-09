Interventni zakon za sanacijo bolnišnic začel veljati

Ljubljana, 30. septembra - Z današnjim dnem je začel veljati interventni zakon, ki za sanacijo javnih zdravstvenih zavodov predvideva 136 milijonov evrov iz letošnjega proračuna. Zakon opredeljuje tudi način sanacije bolnišnic in organe, ki bodo izvajali sanacijo in nadzor nad tem. Poslanci so zakon sprejeli 19. septembra s 47 glasovi za in 12 proti.