Načrti za izravnavo poslovanja UKC Maribor premalo dodelani

Maribor, 4. septembra - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, ki v prvi polovici letošnjega leta izkazuje 5,3 milijona evrov izgube, do konca leta načrtuje prihranke na različnih področjih, ki pa so po ocenah sveta zavoda premalo dodelani. Vodstvu zavoda so zato naložili njihovo dopolnitev kakor tudi pripravo rebalansa proračuna.