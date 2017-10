Dnevnik: Kdo so novi selektorji (7. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - V četrtek po porazu z Anglijo na Wembleyju je svoj odstop napovedal in obljubil Srečko Katanec, selektor nogometne reprezentance Slovenije. V nogometu, pa tudi v športu, ni nič večno, generacije se postarajo in se zamenjajo, in tudi generacija, ki bo jutri poskušala premagati Škotsko, bo odšla, v Dnevniku piše Miha Štamcar.