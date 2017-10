Mladina: Še 16 dni do volitev (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Do volitev predsednika republike je še 16 dni. Po ustavi naj bi šlo za osebo, ki ima toliko moralne avtoritete, da zna poseči v družbeno dogajanje kljub odsotnosti dejanske politične moči. Kandidati so znani - a glasovi se zbirajo okoli dosedanjega predsednika Boruta Pahorja in župana Kamnika Marjana Šarca, piše Grega Repovž v Mladini.