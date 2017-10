Dnevnik: Vija vaja, kupec ven! (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Zdi se, da državljani ob napovedi ponovnega zaprtja trgovin ob nedeljah spet pišemo test iz "zgodovinskega" spomina in zdrave pameti hkrati: kdo je že takrat hotel imeti odprte trgovine od petka do svetka? Kdo nam je prodajal tezo o nujnosti preživljanja nedelj in praznikov v štacunah? Trgovci, piše v Dnevniku Tanja Lesničar - Pučko.