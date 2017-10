Izidi katalonskega referenduma tudi uradni; Španija z opravičilom za nasilje

pripravil Peter Avsenik

Barcelona, 6. oktobra - Tudi po končnih izidih referenduma o neodvisnosti Katalonije, ki jih je objavila tamkajšnja vlada, so volivci ob 43-odstotni udeležbi z 90-odstotno večino podprli neodvisnost. Katalonija je dočakala tudi prvo opravičilo španske vlade za nasilje, ki je spremljalo glasovanje. Kdaj in če sploh bo do razglasitve neodvisnosti prišlo, je za zdaj nejasno.