Po zaostritvi odnosov v pričakovanju novih korakov Barcelone in Madrida

piše Sara Kovač

Barcelona/Madrid, 8. oktobra - Po izvedbi glasovanja o neodvisnosti Katalonije, ki jo je zaznamovalo nasilje policije, so se odnosi med Madridom in Barcelono močno zaostrili. V pričakovanju nadaljnjih korakov, vključno z morebitno razglasitvijo neodvisnosti, pa se omenja več poti, ki so na voljo katalonskim in španskim oblastem.