Na shodih v Španiji pozivi k dialogu

Madrid, 7. oktobra - V več španskih mestih so danes potekali shodi več deset tisoč ljudi, na katerih so pozivali k dialogu med državnimi oblastmi v Madridu in tistimi v Kataloniji. Pod geslom Hablamos? (Se bomo pogovarjali?) so se zbrali pred mestnimi hišami, med drugim v Madridu in Barceloni. V Madridu je vzporedno potekal tudi shod nasprotnikov katalonske odcepitve.