Po ocenah v Sloveniji od 3000 do 6700 brezdomcev

Ljubljana, 3. oktobra - Na Statističnemu uradu RS (Surs) pred 10. oktobrom, mednarodnem dnevu brezdomcev, so opozorili, da natančno število brezdomcev v Sloveniji ni znano, se pa naj bi gibalo od 3000 do 6700. Ob tem so navedli, da število brezdomcev narašča ali upada glede na stopnjo tveganja revščine.