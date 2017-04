Slovenska karitas začenja z akcijo Pomagajmo preživeti

Ljubljana, 20. aprila - Slovenska karitas že deveto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, v okviru katere bodo s hrano, plačilom položnic in drugim najnujnejšim pomagali tistim, ki so v težavah zaradi brezposelnosti in nerednih ali nizkih dohodkov. Lani so z akcijo, ki so jo začeli v času gospodarske krize, zbrali 168.000 evrov.