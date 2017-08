Zaposlili dva prodajalca uličnega časopisa Kralji ulice

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 5. avgusta - V društvu Kralji ulice so s pomočjo donacije iz tujine zaposlili prva dva prodajalca časopisa Kralji ulice, ki izhaja od leta 2005. Prodajalcev, ki si tako prislužijo del od prodaje, je sicer vsak mesec okoli 130. Rekorderji prodajo tudi do tisoč izvodov na mesec, a to predvsem decembra, je za STA dejal predsednik društva Bojan Kuljanac.