S šestletno strategijo do več sadja in mleka v šolah

Ljubljana, 2. oktobra - Minister za kmetijstvo Dejan Židan je v soglasju z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič sprejel strategijo za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za šestletno obdobje. Gre za pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom in mladostnikom.