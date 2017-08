Za šolsko sadje, zelenjavo in mleko več kot milijon evrov

Ljubljana, 1. avgusta - V EU danes začne veljati nova evropska shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, po kateri bo Sloveniji za šolsko sadje in zelenjavo namenjenih 727.411 evrov, za mleko pa 363.811 evrov evropskih sredstev. Šole se lahko v novo shemo za šolsko leto 2017/18 prijavijo do 5. septembra.