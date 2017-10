Večer: Adijo, demokracija (2. 10.)

Maribor, 1. oktobra - Nasilje je začelo odmevati v tišini. V črno oblečeni policisti so vrgli po tleh starejšo žensko in brcnili njenega psa, s katerim sta čakala pred voliščem. Zamaskiranci z oznako španske policije so vdrli v šolsko telovadnico in zasegli volilne skrinjice. Policisti s pendreki so udrihali po hrbtih katalonskih gasilcev, v Večeru piše Kristina Božič.