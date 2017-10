Delo: Sramota (2. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Španija ni demokracija: demokratično družbo si je predstavljati drugače - v njej podaš roko in ti jo stisnejo nazaj, ogovoriš in dobiš odgovor, se pogovarjaš in se lahko kot Katalonec tudi pogajaš. Nacionalna policija in civilna garda se ne znašata nasilno nad ljudmi, ki si želijo nekaj osnovnega: glasovati, v Delu piše Mimi Podkrižnik.