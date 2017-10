Finance: Negativne obrestne mere jih pa ne motijo? (2. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Posojilo posamezniku omogoča početi stvari, ki jih finančno ni zmožen, lahko se denimo odpravi na želene počitnice, četudi se mu pri varčevanju zanje ni izšlo. S tega vidika so posojila (oziroma finančni vzvod) fantastična, v knjigi The Wisdom of Finance piše profesor financ na Harvardu Mihir Desai, kot ga v Financah povzema Jure Ugovšek.