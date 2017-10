S trgatvijo Stare trte začetek pestre jeseni v Mariboru

Maribor, 1. oktobra - S slovesno trgatvijo Stare trte na Lentu se je danes v Mariboru pričel 17. Festival Stare trte, namenjen predstavitvi bogate vinske dediščine tega mesta in njegove okolice. Trajal bo vse do novembra, ko bo veliko martinovanje na Trgu Leona Štuklja. Na otvoritvi je zbrane nagovoril mariborski župan Andrej Fištravec, so sporočili organizatorji.