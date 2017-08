V pozdrav jeseni bosta zaropotala klopotca na mariborskem Lentu in Piramidi

Maribor, 25. avgusta - Pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu in na mestnem vinskem griču Piramida bodo danes postavljali klopotec, ki velja za zaščitni znak štajerskega vinogradništva. Vsakoletna prireditev simbolizira pozdrav jeseni in je uvod v jesenske vinsko obarvane dogodke v Mariboru in okolici z vrhuncem v Festivalu Stare trte in velikem martinovanju.