Mariborski turistični zavod za uresničitev načrtov čaka veliko dela

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Maribor, 24. septembra - Vodenje Zavoda za turizem Maribor Pohorje je maja prevzela Doris Urbančič Windisch, ki ji je v štirih mesecih vodenja uspelo analizirati stanje. Kot je dejala v pogovoru za STA, se je po prihodu veliko ukvarjala s kadri in strategijo, a jih do konca leta čaka še zelo veliko dela, če želijo do leta 2021 slediti temu, kar se od njih pričakuje.