Na kranjskem sodišču sodba za smrt jeseniške deklice

Kranj, 28. septembra - Sodnica Milena Turuk bo na kranjskem okrožnem sodišču danes razglasila sodbo za Sando Alibabić in Mirzana Jakupija, ki ju obtožnica bremeni zanemarjanja, surovega ravnanja in poškodovanja dveletne deklice, ki je zaradi hudih poškodb umrla julija lani. Tožilka za mamo deklice in njenega takratnega partnerja zahteva po 21 let zapora.