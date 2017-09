Makovec Brenčičeva na konferenci o vajeništvu: Cilj še tesneje povezati izobraževanje in gospodarstvo

Ljubljana, 28. septembra - V organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje v Ljubljani poteka mednarodna konferenca z naslovom Vajeništvo - od možnosti do izvedbe, na kateri sodeluje okoli 160 udeležencev. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je povedala, da je eden od strateških ciljev ministrstva in vlade še tesneje povezati izobraževanje in gospodarstvo.