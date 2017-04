Veto na zakon o vajeništvu presenetil ministrstvo za izobraževanje

Ljubljana, 26. aprila - Odločitev DS za veto na zakon o vajeništvu je po mnenju ministrstva za izobraževanje zelo nenavadna in jih preseneča. Pri usklajevanju besedila zakona so namreč upoštevali večino pripomb, ki so jih v javni razpravi dali državni svetniki, so za STA navedi na ministrstvu in dodali, da je konceptualno zakon takšen, kot so ga svetniki podpirali.