Državni zbor sprejel vladni predlog zakona o vajeništvu

Ljubljana, 25. aprila - Državni zbor je danes z 52 glasovi za in 16 proti sprejel predlog zakona o vajeništvu, ki ga je vlada pripravila z namenom približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter izobraževalni sistem tesneje povezati z obrtjo in gospodarstvom. Delodajalci so mu nenaklonjeni, zato se zakonu obeta veto državnega sveta.