Hofer podprl dogodek Zveze tabornikov Slovenije

Ljubljana, 28. septembra - Hofer je v okviru svoje iniciative Danes za jutri z donacijo v vrednosti 10.000 evrov podprl dogodek Zveze tabornikov Slovenije Zlet ZTS 2017. Programsko najbolj bogat dogodek, na katerem sodeluje več kot 1000 tabornikov iz Slovenije in tujine, se ponovi samo na vsaka štiri leta in velja za največje taborjenje v Sloveniji, so sporočili iz Hoferja.