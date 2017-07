Začenja se taborniški Zlet za vzlet

Velenje, 1. avgusta - Zveza tabornikov Slovenije od danes do 10. avgusta organizira 15. tabor oziroma zlet. Prostovoljci ga pripravijo vsaka štiri leta in je namenjen tabornikom od 13. do 18. leta starosti. Tokratnega z imenom Zlet za vzlet se udeležuje okoli 1000 tabornikov iz 11 držav. Osrednje prizorišče tabora bo od četrtka naprej pri Velenjskem jezeru.