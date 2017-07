Ob Velenjskem jezeru bo 15. vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije

Velenje, 30. julija - Ob Velenjskem jezeru bo od 1. do 10. avgusta taborilo več kot 1000 tabornikov iz Slovenije in tujine. Gre za velik dogodek za mladino in otroke, ki ga organizira ekipa prostovoljcev s taborniškimi ruticami okoli vratu. Pod okriljem Zveze tabornikov Slovenije bo to že 15. vseslovenski tabor zapovrstjo, letos bo potekal pod geslom Zlet za vzlet.