Air Berlin v prodajna pogajanja z Lufthanso in EasyJetom

Berlin, 26. septembra - Nemška letalska družba Air Berlin, ki je sredi avgusta razglasila insolventnost in zaprosila za zaščito pred upniki, je sporočila, da se z nemško Lufthanso in britanskim EasyJetom pogaja o prodaji delov podjetja. Pogajanja naj bi potekala do 12. oktobra, v družbi pa jih ocenjujejo kot dober obet za prihodnost podjetja in zaposlenih.