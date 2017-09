Za premoženje Air Berlina do roka vsaj štiri ponudbe

Berlin, 15. septembra - Nemška letalska družba Air Berlin, ki je sredi avgusta razglasila insolventnost in zaprosila za zaščito pred upniki, je do današnjega roka prejela vsaj štiri ponudbe za nakup družbe oz. delov njenega premoženja, poročajo tuje tiskovne agencije. V družbi so poudarili le, da je zanimanje precejšnje, odločitev o ponudbah pa je pričakovati še ta mesec.