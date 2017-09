Air Berlin zaradi "bolezni" pilotov v odpoved več poletov

Berlin, 12. septembra - Nemški letalski prevoznik Air Berlin je moral danes odpovedati 100 letov, potem ko je nenavadno veliko število pilotov prijavilo bolniško odsotnost. Prizadeti so domači in mednarodni leti, vključno s povezavo med Berlinom in Los Angelesom ter Dubajem. Nekaj letov je moral odpovedati tudi Eurowings, ki najema letala in kabinsko osebje Air Berlina.