Vraničar Ermanova: O demografskem skladu stališč nismo zbližali, še en pogovor v širši sestavi

Ljubljana, 25. septembra - Koalicijski partnerji o demografskem skladu danes niso zbližali stališč, a so se dogovorili, da se bodo v širši sestavi še enkrat pogovorili, je dejala ministrica Mateja Vraničar Erman. So pa, kot pravi, dosegli soglasje o redni in izredni uskladitvi pokojnin, kar je eno od vprašanj pri pripravi proračunskih dokumentov za četrtkovo sejo vlade.