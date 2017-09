Koalicijski vrh v ponedeljek o aktualnih temah, tudi arbitraži in demografskem skladu

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 24. septembra - Koalicijski vrh bo v ponedeljek razpravljal o odprtih vprašanjih in aktualnih temah. Razhajanj koalicije pri zakonodaji je sicer vse več, ena od prioritet, ki se jim morajo posvetiti, pa je zakon o demografskem skladu, pri katerem so zaradi novih zahtev DeSUS še daleč od soglasja. Pričakovati je sicer tudi razpravo o arbitraži in odnosih s Hrvaško.