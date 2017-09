Židan: Prihodnje leto poleg redne tudi izredna uskladitev pokojnin

Ljubljana, 25. septembra - Koalicijski partnerji so se na današnjem srečanju, ki sicer še poteka, po besedah predsednika SD Dejana Židana dogovorili, da bodo prihodnje leto poleg redne zagotovili tudi izredno uskladitev pokojnin. Nad demografskim skladom, pri katerem so med SMC in DeSUS konceptualna razhajanja, pa nimajo pravice obupati, je ob odhodu poudaril Židan.