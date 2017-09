Grčija ni več v postopku zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja

Bruselj, 25. septembra - Ministri v okviru Sveta EU za splošne zadeve so danes potrdili predlog Evropske komisije za ustavitev postopka zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja proti Grčiji. Prepoznali so trud države za utrditev javnih financ in ugotovili, da je primanjkljaj nižji od zgornjega dovoljenega praga.