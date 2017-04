Grčija in posojilodajalci po zastoju nadaljujejo pogajanja v Atenah

Bruselj, 24. aprila - Predstavniki mednarodnih posojilodajalcev, ki se z grškimi oblastmi pogajajo o ukrepih v zameno za naslednji finančni obrok, se danes vračajo v Atene. Zastala pogajanja naj bi se tako nadaljevala v torek, so sporočili v Bruslju. Ob tem so izpostavili nove javnofinančne podatke o Grčiji, ki so občutno boljši od zastavljenih ciljev.