Grčija s posojilodajalci dosegla dogovor o novih kreditih

Atene, 2. maja - Grčija se je s posojilodajalci dogovorila o novih varčevalnih ukrepih in reformah, ki bodo tlakovali pot za odobritev nove pomoči tej krizni državi. Kot je danes povedal grški finančni minister Evklid Cakalotos, so se dogovorili o približno 3,6 milijarde evrov prihrankov, predvsem z vnovičnim znižanjem pokojnin in davčnih olajšav.