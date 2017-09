Navijača, ki je napadel policista, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku

Maribor, 15. septembra - Navijača, ki je pred sredino nogometno tekmo med domačim Mariborom in moskovskim Spartakom napadel policista, so danes privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ovaden je zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge, za kar je zagrožena kazen zapora od šest mesecev do pet let, so sporočili s PU Maribor.