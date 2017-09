Množični pretep med navijači po nogometni tekmi v Ljudskem vrtu

Maribor, 14. septembra - Po večerni nogometni tekmi lige prvakov, v kateri je domači Maribor remiziral z moskovskim Spartakom, je na Poštni ulici v Mariboru prišlo do množičnega pretepa med navijači. Policisti so pridržali 18 gostujočih in enega domačega navijača. Zoper organizatorja pa bodo izvedli postopek, saj ni zagotovil ukrepov, ki so mu bili določeni v dovoljenju.