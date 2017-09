DZ podprl novelo zakona o vrtcih

Ljubljana, 26. septembra - DZ je na današnji seji s 75 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o vrtcih, ki med drugim uvaja brezplačne krajše programe za predšolske otroke in preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja. Podporo zakonu so ob razpravi napovedali koalicijski poslanci, podpirajo ga tudi v NSi in v poslanski skupini nepovezanih poslancev.