Analize pokazale pozitivne učinke programov zaposlovanja

Ljubljana, 19. septembra - Na zaključni konferenci projekta razvoj strategij reform na področju socialnih politik so predstavili izsledke raziskav politik zaposlovanja in učinkovitosti nedavnih reform trga dela. Te so pokazale, da imajo programi aktivne politike zaposlovanja pozitivne učinke, zvišanje minimalne plače pa je le v manjši meri prispevalo k zmanjšanju revščine.