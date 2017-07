Socialna skrb: S socialno aktivacijo do vključenosti dolgotrajno brezposelnih

piše Polona šega

Ljubljana, 29. julija - Vključenost v delo in družbo je pomembno za vsakega. Tistim, ki so brez tega, med drugim pomagajo nevladne organizacije. Ministrstvo za delo poudarja pomen socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih tudi s sistemskega vidika, saj jo vzpostavljajo hkrati z napovedanim reorganiziranjem centrov za socialno delo in uvajanjem informativne odločbe.