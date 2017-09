Večer: Največji (19. 9.)

Maribor, 18. septembra - Že kot država nismo več najstnik, ne mladci, zdaj smo v najboljših letih za športnika. In zdaj že sami znamo biti samozavestni, ravno prav žleht in predrzni ter vse drugo, kar je potrebno za uspeh. Samo v športu se tega malo bolj zavedamo kot na drugih področjih - in bolj nas poveže, četudi le za dan, dva, piše Uroš Gramc v Večeru.