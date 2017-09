Delo: Odgovori prihodnosti (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Katera mesta najbolje ponazarjajo staro evropsko zgodovino? Če pomislimo na krvave vojne, uničenja in vse drugo, kar so kralji in cesarji počeli v imenu svoje in državne veličine, je izbira težka, a je med njimi zagotovo tudi galerija ogledal francoske versajske palače, piše v Delu Barbara Kramžar.