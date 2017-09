Reporter: Štiri ženske in pogreb (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Na desnici v predsedniško tekmo pošiljajo štiri ženske: Ljudmilo Novak (NSi), Suzano Laro Krause (SLS), Angelco Likovič (Glas za otroke in družine) in Romano Tomc (SDS). Slednji kot političarki ni kaj očitati in bi bila najbrž tudi dobra predsednica. Nekakšna slovenska Kolinda Grabar - Kitarović, kot jo hvalijo podporniki, piše Silvester Šurla.