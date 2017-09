ZDA pošiljajo strateške bombnike na vaje v Južno Korejo

Seul, 18. septembra - ZDA so spričo zaostrovanja v jedrskem sporu s Severno Korejo na vojaške vaje poslale strateške bombnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dva bombnika B1B in štiri večnamenska bojna letala F35B bodo skupaj z južnokorejskimi bojnimi letali preverila svoje zmogljivosti, so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Seulu.