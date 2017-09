Mineva deset let od katastrofalnih poplav v Železnikih in drugod po državi

Železniki, 18. septembra - Na današnji dan pred desetimi leti je Slovenijo prizadela vodna ujma, ki je terjala šest življenj in povzročila za 223 milijonov evrov škode. Najhuje je bilo na območju Občine Železniki. Opustošeni kraji, med katerimi sta bila tudi Kropa in Bohinj, so bili v nekaj letih povsem sanirani, a v Železnikih bi se lahko katastrofa znova ponovila.