V desetem letu po vodni ujmi v Železnikih čakajo začetek izvedbe protipoplavnih ukrepov

Železniki, 2. januarja - Septembra bo minilo deset let od katastrofalnih poplav, ki so razdejale več krajev po državi in terjale šest življenj. Najhuje je bilo na območju Železnikov, kjer se še naprej bojijo močnejših nalivov, saj ukrepi za poplavno varnost še vedno niso bili izvedeni. Nadejajo se, da bo država v letu 2017 vendarle začela z izvedbo začrtanih ukrepov.