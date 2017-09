Železniki deset let po vodni ujmi še vedno poplavno ogroženi

pripravila Tinkara Zupan

Železniki, 16. septembra - V ponedeljek bo minilo natanko deset let od katastrofalnih poplav, ki so razdejale več krajev po državi in terjale šest življenj. Vodna ujma je še posebej prizadela Železnike, kjer se bojijo morebitne ponovitve katastrofe, saj se država tudi po desetih letih še ni lotila izvedbe ukrepov za protipoplavno varnost.